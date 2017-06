Pro Patria: conferme per Zaro e Santana, «ma non solo loro»

sandro turotti

La Pro Patria è pronta a ripartire e il direttore generale Sandro Turotti è al lavoro per costruire la squadra che il prossimo anno proverà l’assalto alla Lega Pro. I primi passi del dg sono indirizzati nel confermare gli elementi più validi della stagione appena finita.

«Abbiamo già l’accordo – spiega Turotti – con Giovanni Zaro, Mario Santana e Andrea Monzani, ma speriamo di prolungare l’accordo anche con altri elementi. Credo che la rosa dell’anno scorso non fosse inferiore alle altre squadre. Ecco perché sono convinto che le conferme saranno di più».

“Rinnovi” importanti dai quali ripartire, con i prossimi colloqui già fissati. «Con Riccardo Colombo – prosegue il direttore – abbiamo già fatto una chiacchierata. Ora è in vacanza, quando tornerà ne riparleremo. Poi avremo degli incontri con Donato Disabato e Alex Pedone; vogliamo convincerli a rimanere con noi».

Lavoro svolto in sintonia con Ivan Javorcic: «Con il mister – dice Turotti – condividiamo delle idee che cerchiamo di portare avanti. Partiremo dalla base dello scorso anno, inserendo giocatori di valore. Per gli under non cambia la politica: a Monzani, per il ruolo di portiere, affiancheremo un altro giovane, che sia del 1998 o 1999, e poi punteremo sui terzini o laterali».

Sta quindi prendendo forma la Pro Patria per la stagione 2017-2018. Ripartire da elementi validi e che dimostrano il legame con la maglia non è un aspetto da sottovalutare, soprattutto in una categoria come la Serie D. La linea è tracciata e avere le idee chiare a metà giugno non è una cosa di poco conto.