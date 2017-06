Processione sul lago e ottimo cibo: torna la festa di San Pietro

foto varie di eventi vari

Calcinate del Pesce in festa per celebrare San Pietro, il santo pescatore. Si parte venerdì 30 giugno con la processione delle barche: alle 20.15 la partenza con la statua del santo e la reliquia trasportata sulle acque del lago, con processione a seguire alle 20.45 e messa alle 21.

Terminata la parte religiosa, spazio alla festa popolare. Sabato 1 luglio infatti negli spazi dell’oratorio/centro sportivo di Calcinate del Pesce via alla cucina a partire dalle 19, con un ampio stand gastronomico con protagonista il pesce fritto e in carpione, la trippa e tanti altri piatti della tradizione. Alle 21 via alle musiche.

Domenica 2 luglio dopo la messa delle 10 nella chiesa dei santi Nazario e Celso, riaprirà la cucina a pranzo e cena, con chiusura alle 22.30 con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.