Processo a Taroni e Cazzaniga, il Codacons si costituirà parte civile

Carabinieri in ospedale, perquisizioni in corso

La Procura di Busto Arsizio ha depositato, nei giorni scorsi, la richiesta di rinvio a giudizio per 14 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle morti sospette al pronto soccorso di Saronno.

I principali indiziati sono l’ex viceprimario Leonardo Cazzaniga e la sua amante e infermiera Laura Taroni, entrambi accusati di omicidio in concorso: Cazzaniga per la morte di quattro pazienti da lui trattati in pronto soccorso, Laura Taroni per la morte del marito, Massimo Guerra, insieme allo stesso Cazzaniga.

L’inchiesta “Angeli e demoni” ha sconvolto e gettato ombre inquietanti sull’ambiente della sanità varesina, gettando nell’occhio del ciclone il pronto soccorso dell’ospedale di Saronno, con accuse pesanti da verificare e fino alle eventuali condanne non si possono che esprimere dubbi e sospetti.

«Da anni il Codacons si batte a tutela dei malati contro la malasanità – spiega l’associazione – Se saranno confermate le accuse, ci troveremmo di fronte ad un evidente danno per i cittadini. In tal senso il Codacons, in qualità di parte lesa, ha deciso di costituirsi parte civile all’udienza preliminare del 18 luglio».