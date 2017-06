Progetti per l’ex Società Ceramica Italiana

pittori, quadri, dipinti, sculture

Il MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno Mombello presenta una mostra di progetti di architettura per il complesso edilizio dell’ex Società Ceramica Italiana (1924-26) dell’architetto Piero Portaluppi a Laveno Mombello. I progetti sono stati elaborati da quaranta studenti del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura degli Interni “Interior Reuse Lab” (Scuola AUIC, Politecnico di Milano) diretto dalle proff. Imma Forino e Francesca Rapisarda, con gli arch.tti Marcella Camponogara, Biagio Cofini, Jacopo Leveratto ed Eleonora Riccioni (DASTU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani).

Tre le ipotesi di recupero e riuso proposte per la palazzina uffici e gli edifici di ingresso e di servizio della fabbrica: Creative Hub (per startup e coworking per giovani professionisti e fab lab per piccole produzioni ceramiche), Cultural Basin (aperto a eventi culturali, congressuali ed espositivi) e Kid Learning Center (destinato al tempo libero e ad attività formative dei bambini nel doposcuola).

A partire da questi spunti e da quelli offerti dalla Municipalità, che da tempo prospetta un Museo del Sanitario, i giovani progettisti hanno sviluppato un programma funzionale per l’insieme portaluppiano, riprogettato gli interni degli edifici, gli arredi, i sistemi allestitivi, i servizi al pubblico e, al contempo, riqualificato l’area esterna nell’ottica di valorizzare un importante simbolo della città. Nel rispetto e nella valorizzazione delle strutture e delle decorazioni originari sono emersi nuovi habitat contemporanei, affinché lo straordinario complesso di Piero Portaluppi non sia abbandonato a una sorte fatale, ma ritorni a essere un espressivo landmark per Laveno Mombello.

Un Landmark per Laveno Mombello

a cura di Marcella Camponogara e Jacopo Leveratto

18 giugno | 2 luglio 2017

MIDeC, Palazzo Perabò

via lungolago Perabò, 5 Cerro di Laveno Mombello (Varese)

inaugurazione sabato 17 giugno 2017, ore 17.30

Orario: martedì 10.00 – 12.30, da mercoledì a venerdì 10.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30, sabato e domenica 10.00 – 12.30 e 15.00 – 18.00. Chiuso il lunedì.

Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

INFO: 0332/625551, segreteria@midec.org SITO WEB: www.midec.org