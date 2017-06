Proserpio e Ambrosetti domano il percorso di Luino

Foto di atletica leggera, podismo, atleti e manifestazioni

Prima assoluta per il Piede d’Oro: ieri – domenica 11 giugno – a Luino si è disputata la Rotarun for Ail, gara con partenza e arrivo sul lungolago che però ha costretto i partecipanti a diversi strappi in salita tutt’altro che semplici, ricompensati però da panorami mozzafiato sul Verbano.

A domare questo percorso nervoso ma affascinante sono stati Paolo Proserpio tra gli uomini e Sabina Ambrosetti tra le donne, primi a iscrivere il nome nell’albo d’oro della competizione voluta dal Rotary Club Laveno Luino.

(nella foto il podio femminile)

Proserpio, portacolori della Valetudo, ha chiuso la prova in 40’07”, precedendo una serie di avversari che sono ormai abituati alle prime posizioni del Piede d’Oro. Alle spalle del vincitore la volata per il secondo posto è andata a Giuseppe Bollini (Circuito Running), a scapito di Rachid Argoub: per entrambi chiusura in 40’50”. Ai piedi del podio Simone Zandri (Casorate), Salah Argoub (Gavirate) e ancora Coltro, Cavallaro, Ahouate, Roberts e Ravelli a chiudere la top ten.

Se le prove maschili continuano a essere molto incerte, con i protagonisti che si alternano in cima al podio, tra le donne prosegue il dominio di Sabina Ambrosetti (Palzola) che quando è in gara si fa sorprendere raramente. A Luino Ambrosetti ha vinto in 46’33”, mettendo più di un minuto di margine tra sé e l’avversaria più ostica, Eugenia Vasconi (Team Di Bi, 47’54”). Più staccate le altre: terza Elena Soffia (Cassano M.), quarta Marta Dani, quinta Barbara Pierini (entrambe del Valbossa).

Archiviata la Rotarun, il Piede d’Oro farà ora rotta su Gavirate dove si gareggia in notturna: sabato 17 è infatti previsto il “Memorial Marco Zaninelli – Gavirate sotto le stelle”.