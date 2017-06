Quando la delizia è un uovo che cuoce un’ora

Massimiliano Celeste non smette di stupire: lo chef stellato di Pallanza, già ben noto ai corsisti di Tigros, ha proposto un menù “finger food” fatto di caviale di mango, nuvole al bacon e uova che cuociono a bassa temperatura.

Un menu, però, per nulla impossibile da riprodurre: a parte qualche particolare “da cucina stellata”, come appunto la nuvola di bacon e lecitina di soia, o il “caviale di mango“, le ricette erano non solo buonissime, come sempre. Non solo straordinariamente adatte ad esaltare i gusti di tutti gli ingredienti, come è nella filosofia di Celeste, ma anche assolutamente riproducibili a casa.

Da provare per esempio il frullato di pomodoro con tonno crudo, e misticanza: una vera bontà, se si applicano i segreti dello chef. Ma anche la cipolla rossa cotta al forno, il broccoletto croccante e il gambero al vapore sono saporitissimi, con i giusti accorgimenti ( e senza bisogno di particolari condimenti). Per non parlare dell’uovo cotto a bassa temperatura: a 60 gradi per circa un’ora, per mantenere una grande morbidezza con una cottura precisa e uniforme.

Chef Massimiliano Celeste con i suoi due collaboratori, Francesco e Michele

Fin d’ora, però, potete vedere il lavoro di Massimiliano Celeste, passo passo, seguendo il nostro Liveblog.