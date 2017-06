Faberlab il laboratorio digitale di Confartigianato imprese varese

Venerdì 23 giugno alle 18 il matematico Angelo Guerraggio, docente dell’Università dell’Insubria e autore del libro “Con la testa tra le nuvole?” (Il mulino), interverrà al Faberlab di Tradate in un incontro sul tema: “Quanto è importante la matematica per un artigiano?”, organizzato da Confartigianato Imprese Varese con il patrocinio dell’università dell’Insubria.

Scrive Guerraggio: «La figura professionale del matematico è caratterizzata dalla finalizzazione del linguaggio che padroneggia a problemi particolarmente difficili, che gli altri non sanno affrontare e che lui cerca così di risolvere. Abbiamo già osservato come per certi versi, la risposta sia ovvia: tutti risolvono problemi. Il medico risolve problemi medici, l’idraulico i problemi idraulici e così via. E, se si ricorre al medico o all’idraulico, si tratta di problemi che in genere gli altri non sanno risolvere. Tra i risolutori di problemi il matematico ha però una sua specifica collocazione. Il particolare linguaggio di cui è in possesso gli permette di tentare di risolvere i suoi problemi (matematici) ma anche quelli del medico o dell’idraulico, quelli a cui il medico e l’idraulico non sono stati in grado di dare una risposta soddisfacente e per la quale si sono rivolti appunto al matematico»