Quasi 76000 domande per il bando Dote Scuola

Ottimo risultato raggiunto con il bando Dote Scuola istituito da Regione Lombardia.

Il contributo pensato per dare un aiuto concreto per l’educazione dei giovani lombardi ha quasi raggiunto le 76.000 richieste.

L’idea alla base dell’iniziativa è accompagnare il percorso educativo dei ragazzi che frequentano le scuole statali e paritarie o le istituzioni formative regionali, garantendo la libertà di scelta e il diritto allo studio .

A rendere evidente il successo dell’iniziativa sono proprio i numeri, da record, che ruotano attorno al servizio. Il bando, che si è chiuso il 15 giugno e del quale oggi scade il termine ultimo, ha registrato 72.716 domande: ne rimangono da protocollare altre 3.236, per un totale di 75.952 pratiche gestite.

Ha funzionato alla perfezione, nonostante i grandi numeri, la piattaforma di accesso al bando gestita da Lombardia Informatica, partner strategico di Regione Lombardia. In caso di problemi è stato disponibile un call center che non ha ricevuto ad oggi segnalazioni in tal senso.