Quattro sere di concerti con il Concorso Musicale Villa Oliva

Villa Oliva Cassano Magnago

Quattro sere di concerti, con gli eventi serali legati al Concorso Musicale Nazionale “Villa Oliva” di Cassano Magnago.

Il concorso si svolgerà dal 3 al 9 luglio 2017 a Villa Oliva in via Volta 15 a Cassano, è giunto alla quarta edizione per quanto riguarda le sezioni dedicate al pianoforte, alla terza per la chitarra e la musica d’insieme.

Gli appuntamenti inizieranno mercoledì 5 luglio: alle 21 concerto e premiazione dei vincitori del concorso chitarristico. Venerdì 7 concerto del vincitore del 2016, Giacomo Putorti al pianoforte. Sabato 8 luglio tocca al “Duo alterno”, con Tiziana Scandaletti soprano e Riccardo Piacentini al pianoforte, con la partecipazione del Duo Maclè (Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi, piano a quattro mani). Domenica 9 luglio chiude il concerto con premiazione dei vincitori del concorso pianistico.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.