Quel sindaco con l’impermeabile che dirige il traffico sotto l’acqua

In tempi in cui si fa a gara a dileggiare chi fa politica non può passare inosservata la bacheca Facebook del sindaco di Vergiate Maurizio Leorato, riempita in queste ore da centinaia di post e commenti di sostegno e gratitudine.

Sono fioccati con il diluvio di questi giorni. La pioggia ha fatto danni e abbattuto piante e il sindaco non ha esitato un secondo a mettersi in strada insieme ai volontari e alle forze di intervento attivati dalla macchina comunale.

In piena notte tra domenica e lunedì Leorato ha lanciato l’allerta meteo dalla sua pagina Facebook. Erano le 3 di notte e alle 6 del mattino era già in strada dove ha cominciato una diretta puntuale sulla chiusura delle strade e delle situazioni più critiche aiutando volontari e operatori, da quelli del parco del Ticino alla protezione civile alla polizia locale.

Alle 8 di sera c’era ancora chi lo ha visto sotto l’acqua con l’impermeabile a dirigere il traffico:

Il giorno successivo, sempre alle 6 del mattino, ha ricominciato segnalando il primo intervento per la rimozione delle piante in una via della cittadina per poi continuare tutto il giorno.

Va detto che in tempi di disaffezione, e talvolta odio, verso la classe politica non sarebbe il primo caso di sindaco a mettersi in strada con la scopa a favor di telecamera. E non sempre un sindaco che fa le cose in prima persona è sinonimo di un bravo amministratore che, invece, è chiamato a risolvere i problemi in un altro modo.

Ma questo, davvero, non sembra essere il caso di Maurizio Leorato. Le elezioni sono alle spalle da poco più di un anno (hanno confermato l’amministrazione Leorato con il 70% dei consensi e 1000 voti in più della tornata precedente) e le prossime non arriveranno prima di altri 3 anni e mezzo. Non ci sono campagne elettorali all’orizzonte e, in ogni caso, il sindaco Leorato è arrivato al suo secondo mandato e non potrà essere rieletto.

La sua sembra essere proprio passione per la politica e per la sua comunità. E le foto che lo immortalano al fianco di ogni iniziativa, di ogni associazione e di ogni evento istituzionale che si è svolto a vergiate negli ultimi 7 anni lo dimostrano.

Ogni tanto, quando qualcuno fa bene il proprio lavoro, è giusto riconoscerglielo.