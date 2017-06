Quelli davanti ad una buona birra sono gli incontri migliori

Foto varie

Quelli davanti ad una buona birra artigianale sono gli incontri migliori. E così è stato martedì sera a Gallarate per il terzo incontro con i lettori del giornale organizzato a Barley House, il primo beer shop della città aperto da pochi mesi da Michele Budelli e Simone Castiglione, due amici che condividono la passione per la birra.

Dopo le serate a The Family ad Albizzate e al Quarto Stato a Cardano al Campo anche a Gallarate è stata l’occasione per un confronto franco con i lettori.

Un momento per raccontare, proprio quest’anno che Varesenews compie 20 anni di storia, dove siamo arrivati, in quale contesto ci stiamo muovendo e come i lettori ci possono aiutare a capire dove stiamo andando.

I temi dell’incontro sono stati quelli che fanno già da perno all’attività del nostro giornale tutti i giorni: l’informazione, la comunità, il mondo digitale e i progetti del giornale.

Molto interessanti sono stati soprattutto gli spunti e i consigli sollevati dai presenti, incentrati sull’usabilità del giornale, ma anche interventi incuriositi dai prossimi passi che Varesenews ha intenzione di compiere per continuare a rinnovare il proprio servizio.

Per noi, giornalisti di Varesenews, è stato un ottimo momento di confronto e anche l’occasione per raccontare l’ultimo progetto avviato: quel del film Digitalife, un docufilm che vuole raccontare come il digitale ha cambiato la vita di tutti noi negli ultimi 20 anni.

Intanto gli appuntamenti nei locali della provincia continuano il prossimo martedì 20 giugno alle 19.30 al Patrick’s Cafè di Laveno Mombello e martedì 27 giugno, sempre alle 19.30, da Spitz a Varese.

Qui ci si può già prenotare gratuitamente all’appuntamento di Laveno mombello.