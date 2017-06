Racconta il futuro di Milano

Un bacio sulla linea Lilla, il relax lungo la Darsena, un piatto stellato nella mensa dei poveri, un kebab in piazza Gae Aulenti o un rientro a casa di notte grazie al car sharing. Sono questi i segni del cambiamento avvenuto a Milano negli ultimi anni e che il video di lancio del progetto Il futuro di Milano mette in scena.

Sono solo alcuni spunti che servono a formulare una riflessione e una richiesta. “Racconta l’anima della città, fra storia e modernità, passione e innovazione; valorizzando i suoi scenari futuristici e il patrimonio architettonico di grande valore”.

Un bel progetto della Fondazione Ente dello spettacolo che si rivolge a tutti i cittadini. Come si legge sul sito internet dedicato: “A te il compito di fare tuoi questi elementi e utilizzarli per creare il video perfetto per questo progetto. Cosa speri per questa meravigliosa città? Quali sono i punti di forza che potrebbero essere valorizzati e migliorati per renderla ancora più bella? Stiamo cercando una prospettiva originale, un sogno che possa diventare realtà; una visione… il tuo futuro per Milano”.

Una occasione per fare sentire la propria voce e la propria visione di come sarà la città del futuro. C’è tempo fino al 22 giugno per inviare un proprio video di 30, massimo 90 secondi.

“Il video dovrà essere in grado di rappresentare una visione sul futuro della città che l’autore vede a partire dalle potenzialità della città stessa. In tal senso il video deve avere un tono realistico, ma non documentaristico; dovrà essere emozionale e futuristico, ma non fantascientifico”.

Al termine del contest, una giuria cinematografica di qualità scelta dai promotori individuerà a suo insindacabile giudizio i 3 video vincitori che si aggiudicheranno 6.000 Euro totali di compensi: 3000 per il primo, 2000 per il secondo e mille per il terzo.

L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Zooppa, il social network globale per il talento creativo.

“La nostra community – si legge sul sito – comprende 360,000+ filmmaker e designer da tutto il mondo. Ci impegnaimo a mettere in contatto i nostri creativi con i brand più famosi e innovativi”.

Milano è un luogo che ha futuro, in cui vale la pena esserci, un luogo in mano ai giovani. Gli aspetti che più dovranno emergere dai video sono:

– Innovazione

– Cambiamento architettonico, sociale e urbano

– Rispetto per la tradizione e per il passato

– Solidarietà