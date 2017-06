Radar sulle strade del Canton Ticino, ecco dove saranno

Ecco i controlli mobili della velocità che saranno effettuati in Ticino dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali dal 01.07 al 09.07.2017.

Distretto di Blenio • Acquarossa • Torre • Olivone • Malvaglia

Distretto di Leventina • Pollegio

Distretto di Riviera • Lodrino • Osogna • Preonzo • Biasca

Distretto di Bellinzona • Arbedo • Bellinzona • Claro • Castione

Distretto di Locarno • Cugnasco • Orselina • Magadino • Locarno • San Nazzaro • Losone • Golino • Riazzino • Brissago • Porto Ronco • Ascona

Distretto di Lugano • Monteceneri • Taverne • Lugano • Garaverio • Agno • Manno • Bioggio • Cadro • Canobbio • Cureglia • Lugano

Distretto di Mendrisio • Genestrerio • Coldrerio • Balerna

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli mobili sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). La Polizia cantonale ha la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.