Ragazzo rimane bloccato sul ponte: lo salvano i Vigili del Fuoco

vari interventi dei pompieri

Questo pomeriggio, sabato 17 giugno, alle ore 16:00 i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti nel comune di Sesto Calende, presso il ponte che attraversa il fiume Ticino per soccorrere un ragazzo di quattordici anni, che dopo essersi arrampicato su uno dei piloni della struttura, non riusciva più a scendere.

Alcuni passanti hanno notato la scena e raccolto la richiesta di aiuto chiamando il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un’autopompa, tramite l’utilizzo di una scala sono riusciti a far scendere in sicurezza il giovane.