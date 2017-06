Rapina in un negozio di cambio

svizzera ricerche

Un uomo di 48 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stato arrestato per rapina in un ufficio di cambio in Corso San Gottardo a Chiasso.

Il rapinatore è entrato all’interno dell’ufficio ha tentato di farsi aprire la porta blindata della commessa la quale per contro, ha allarmato la polizia e si è messa al sicuro senza dare seguito all’ordine del rapinatore. L’uomo ha quindi esploso, all’interno dell’ufficio due colpi d’arma da fuoco.

Prima di uscire ha minacciato con l’arma una cliente e si è fatto consegnare del denaro. Una volta all’esterno è stato fermato ed arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva. Nessuno è rimasto ferito. Nei confronti del 48enne sono ipotizzati i reati di rapina e infrazione alla LF sulle armi. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.