Rapina nel Mendrisiotto, si cerca un uomo

La Polizia cantonale ticinese ha comunicato che nel pomeriggio di martedì 6 giugno poco dopo le 17.30 a Vacallo in via al Colle è avvenuta una rapina all’interno di un’abitazione privata.

Un uomo si è introdotto nello stabile ed è stato sorpreso da una donna che in quel momento rincasava. L’autore dopo aver minacciato la vittima, ha sottratto le chiavi di un’auto di grossa cilindrata con la quale si è dato alla fuga.

La refurtiva è al momento ancora da quantificare. Non vi sono stati feriti. Le ricerche non hanno dato, per ora, esito positivo. Il rapinatore sarebbe un uomo, 170-180 cm, capelli corti neri, giacca grigia tipo blazer, pantaloni jeans.