Rapina un quindicenne e fugge con la sua bicicletta

Nel corso della notte di sabato, 24 giugno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Busto Arsizio hanno arrestato con l’accusa di rapina aggravata un 25enne di Busto Arsizio, disoccupato e pregiudicato.

Il giovane ha rapinato un ragazzino di appena 15 anni, studente, che stava percorrendo in bicicletta via Minghetti in compagnia di due amici, minorenni come lui. Il 25enne si è avvicinato e impugnando una pistola a tamburo, gli ha strappato lo zainetto che conteneva effetti personali, le chiavi di casa, il cellulare e il portafoglio con i documenti e denaro contanti.

Il rapinatore è poi fuggito a bordo della bicicletta del ragazzino, imboccando le vie attorno.

Gli amici del giovane rapinato hanno subito avvertito i carabinieri che si sono messi sulle tracce del rapinatore e lo hanno rintracciato poco lontano, in un locale pubblico.

Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato l’intera refurtiva che è stata restituita al quindicenne, che durante la rapina non ha riportato ferite.

L’arma utilizzata per la rapina invece non è stata trovata: con molta probabilità è stata abbandonata nel bosco durante la fuga in bicicletta.

Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.