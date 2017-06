Rapinatore “beccato” dalla videosorveglianza

luoghi generica

Ha rapinato un negozio ed un’anziana in meno di 5 giorni ma grazie alle immagini della videosorveglianza è stato identificato e arrestato.

Protagonista un 36enne saronnese a carico del quale, al termine di un’attività d’indagine coordinata da Nadia Calcaterra, sostituto procuratore alla procura di Busto Arsizio, é stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare.

Tutto è iniziato lo scorso 15 aprile quando, in tarda mattinata, il 36enne aveva rapinato l’enoteca Ronzoni di via San Giuseppe, minacciando il titolare con un coltello. Il malvivente indossava un cappellino da baseball calato sugli occhi per rendere più difficile la sua identificazione. Il bottino era stato di poco più di 100 euro.

Pochi giorni dopo, il 20 aprile, sempre il 36enne si era reso responsabile di un’ulteriore rapina ai danni di una settantatreenne di Saronno, spinta a terra mentre passeggiava in via Legnani. Per la donna un lieve trauma cranico ed alcune ecchimosi e per il malvivente un misero bottino di 20 euro.

Determinanti per arrivare all’identificazione del malvivente le immagini della videosorveglianza e le testimonianze delle vittime e dei presenti (nel caso della rapina all’anziana la testimonianza di un nordafricano che ha assistito al blitz e soccorso subito dopo la donna).

Nelle ultime ore il 36enne è stato arrestato e accompagnato al carcere di Busto Arsizio.