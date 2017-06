Rasa, ecco le qualificate ai quarti. Via al torneo giovanile

Foto varie di calcio

Le tre sfide ad eliminazione diretta di ieri sera – mercoledì 21 – al Torneo della Rasa hanno permesso alle vincitrici di raggiungere ai quarti di finale le cinque squadre (Bar Before, Golden Egg, Torrefazione75, Macellerie Griglieria Ripoli, Sifra Service) che avevano vinto i rispettivi gironi. Le migliori otto della 50esima edizione si giocheranno l’accesso alle semifinali nelle serate di venerdì 23 e lunedì 26.

La prima sfida degli ottavi di finale vedeva contrapposte le seconde classificate dei gironi A e B, con il Bar DNA che elimina Officina Meccanica Caiola vincendo per 2-1. Nella partita centrale della serata, Settebello (dal gruppo D, qualificata come miglior terza) supera per 2-1 Bar della Posta (seconda del girone C), riuscendo quindi a raggiungere i quarti nonostante il black-out contro Max Sport dell’ultima giornata dei gironi. Nell’ultimo ottavo altro risultato di misura, con Soriano Pavimenti (seconda del gruppo E) che sconfigge Max Sport per 1-0.

QUARTI DI FINALE

Macelleria Griglieri Ripoli – Torrefazione75 (venerdì 23, ore 21.00)

Sifra Service – Bar DNA (venerdì 23, ore 22.00)

Bar Before – Settebello (lunedì 26, ore 21.00)

Golden Egg – Soriano Pavimenti (lunedì 26, ore 22.00)

AL VIA LA CATEGORIA ESORDIENTI

Il Torneo della Rasa prosegue venerdì 23 giugno anche con il seguitissimo torneo juniores con le quattro squadre dell’unico girone che si contenderanno il successo finale.

Durante la prossima settimana Rasa Calcio, Varesina, Bosto e Valceresio Audax si contenderanno le prime due posizioni, valide per la finalissima di martedì 4 luglio. La terza e la quarta classificata avranno comunque la possibilità di mettersi ulteriormente in mostra sfidandosi nella finalina per il 3°/4° posto.

Martedì 4 luglio appuntamento immancabile: si comincia alle 20.00 con la finale juniores 3°/4° posto, seguita da quella degli adulti, ore 20.30. Concludono la serata le due finalissime: in campo prima gli juniores (ore 21.15) e poi alle 22.30 largo all’attesissima finale della categoria adulti.