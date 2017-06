Regio Insubrica, la presidenza passa al Piemonte

Regio Insubrica

Si è svolta questa mattina a Verbania l’Assemblea generale annuale della Regio Insubrica, la Comunità di lavoro nata per promuovere la cooperazione nell’area italo-svizzera dei laghi prealpini, a cui partecipano la Repubblica e Cantone Ticino, le Regioni Piemonte e Lombardia, le Province del VCO, di Novara, di Como, di Lecco e di Varese.

L’Assemblea ha sancito il passaggio della Presidenza dalla Regione Lombardia alla Regione Piemonte. La presidente uscente, l’assessore regionale Francesca Brianza, ha ricordato l’impegno che la Regio Insubrica ha svolto in questo anno su diversi temi, dalla lotta all’inquinamento, in particolare dei laghi, alla Lia, la nuova legge cantonale sulle imprese artigiane, su cui, ha detto, “non ci si è mai sottratti al dialogo, con un confronto positivo, alla ricerca di misure di comune interesse”. Il confronto ha già portato ad alcuni risultati, il dialogo continua.

Manuele Bertoli, Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ha sottolineato come la Regio Insubrica sia “un luogo importante di discussione su temi comuni, con un buon equilibrio di rappresentanza e una capacità di raccogliere i diversi interessi del territorio in modo efficace”. Bertoli ha ricordato due dei temi che sono oggetto del confronto attuale: la navigazione sui laghi e l’accordo sulla fiscalità dei frontalieri, in rinegoziazione tra Italia e Svizzera.

Il vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna che ha assunto la carica di presidente per l’anno entrante, ha ricordato come Regio Insubrica svolga un ruolo importante, “perché abbiamo bisogno di comunità in cui i soggetti si confrontano e crescono insieme, affrontando nel reciproco rispetto i problemi nella loro complessità, con un atteggiamento consapevole ed equilibrato”. Reschigna ha sottolineato come “negli anni si sia rafforzato l’impegno della Regione Piemonte nei confronti delle relazioni transfrontaliere con la Svizzera e il Canton Ticino, come dimostra anche il protocollo di intesa siglato qualche settimana fa con il ministro delle infrastrutture Del Rio per la messa in sicurezza della Statale 34, il principale collegamento stradale tra Piemonte e Canton Ticino”.

L’assemblea ha approvato il passaggio di consegne tra il segretario uscente Gianpiero Gianella, che è stato nominato dall’assemblea membro onorario della Comunità, e il nuovo segretario Francesco Quattrini.