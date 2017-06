Reguzzoni: “Per i comuni attorno a Malpensa è necessaria una Zona economica speciale”

elezioni partici etc a busto arsizio

«Serve una zona economica speciale attorno a Malpensa per rilanciare l’economia di un territorio che ha cambiato pelle e per risarcire le amministrazioni comunali che non hanno mai ricevuto quei 0,40 centesimi a passeggero promessi dal governo che, invece, si è tenuto».

Giampiero Reguzzoni, consigliere regionale della Lega Nord e membro della quinta commissione (territorio e infrastrutture), rilancia l’idea di attuare una tassazione fissa al 20% per le attività produttive che si insediano attorno al sedime dell’aeroporto e annuncia la volontà di proporre il provvedimento in consiglio regionale e, a seguire, a Roma.

La proposta è stata lanciata durante un convegno organizzato dalla Lega Nord sul sistema aeroportuale lombardo al quale hanno partecipato l’economista Marcello Sala, il consigliere Pietro Foroni (Presidente della commissione Attività produttive), il segretario nazionale della Lega Lombarda e deputato del Carroccio Paolo Grimoldi e Marco Giovanniello (membro dell’associazione Aeroporti Lombardi).

«Lo Stato corrisponde solo un quarto di quei soldi promessi ai comuni (qui le tabelle dei trasferimenti ai comuni del 2014 e del 2015) e il Governo ha dovuto fare retromarcia davanti all’ipotesi di alzare la tassa d’imbarco per le conseguenze disastrose che avrebbe avuto sulle compagnie aeree – prosegue Reguzzoni – per questo credo che vada messo un punto fermo sulla questione partendo dal fatto che i comuni attorno a Malpensa hanno solo subito la presenza dell’aeroporto senza nessun beneficio».

Da qui l’idea di proporre una Zona Economica Speciale con una tassazione fissa per 10 anni in modo da facilitare il passaggio storico che sta vivendo un’area che ha sempre vissuto di produzione ma che da alcuni decenni sta passando ad un’economia di servizi. Il progetto della ZES non è nuovo e già nel 2014 la Regione approvò un testo in commissione per le zone di confine. Già allora si ipotizzò un allargamento a Malpensa, su suggerimento del consigliere Luca Marsico.