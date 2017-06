Riapre la “Sauna”, lo studio di registrazione di Andrea Cajelli

Foto varie

La Sauna riapre. Lo studio di registrazione di Varano Borghi, che per generazioni di musicisti varesini ha rappresentato qualcosa di molto più importante, riapre le sue porte dopo la morte del suo fondatore Andrea Cajelli.

Dopo la notizia della sua scomparsa, giunta per tutti come un fulmine a ciel sereno, è la sorella Chiara ad annunciare su Facebook quella che era stata una promessa fin dall’inizio: quel luogo, culla dei migliori album musicali sfornati in provincia di Varese, verrà inaugurata nuovamente sabato 8 luglio li dove è sempre stata: sulla riva del lago di Comabbio.

“Sembrano passati anni da gennaio, dalla “storica” Sauna, da mio fratello Andrea (il Cajo/Cujo/Gaiani): il tempo fa brutti scherzi, dilata emozioni e voglia di fare. Io, ma soprattutto Enrico “Mr. Henry” Mangione e Luca “Xelius” Martegani, questa voglia di fare non l’abbiamo mai persa, in memoria di Andrea e per tutti coloro che per anni hanno creduto in lui e nello studio da lui creato”, scrive la sorella Chiara.

“Vi aspettiamo – continua – con tutti i tipi di caffè del mondo, sorrisi sinceri, i poster ingialliti e meravigliosi, i soliti scaffali stracolmi di strumenti, la cara regia rimessa a nuovo, l’inconfondibile pavimento a piastrelle rosse, il fedele e placido Lago di Comabbio popolato da pesci e capodogli. Tutto è qui pronto a scaldare mente e cuore”.

Dallo studio è passata tanta cultura musicale e sono stati registrati dischi importanti. Per citarne alcuni hanno registrato i Teatro Degli Orrori, Dente e Andrea Appino, Thegiornalisti, Bachi da Pietra, Ovo, Peter Kernel, Camilla Sparksss, There will be blood, Three steps to the ocean, Putiferio, Ulan Bator, Ego Kid,The Jains, Il Triangolo, Rocky Wood, Mike Watt (il sogno del marinaio), King Suffy generator, Ronin, Hot Gossip, Black Eyed Dog, Orange, Merci miss Monroe, Vivianne Viveur, Angelo “Leadbelly” Rossi, Tibe, Encode, Disco Drive, Candies, Lo.Mo., Port Royale, Prague, Mr Henry, Hormiga, Eva Kant, Court, Bartok, Owen Tromans, Pornoriviste, Iver & the driver, Bandage, Clark Nova, Fog in the shell, Outsider e tanti altri.