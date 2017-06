“Riccione”, il nuovo brano dei The Giornalisti

The Giornalisti

Esce il 21 giugno il singolo inedito dei Thegiornalisti. “Riccione”, questo il titolo del nuovo brano, arriva proprio il primo giorno d’estate. La band fenomeno del nuovo pop italiano, capitanata da Tommaso Paradiso, lancia un brano totalmente inedito che farà da colonna sonora all’estate 2017.

In perfetto stile Thegiornalisti, “Riccione” coniuga sonorità vintage e contemporanee, dove l’inconfondibile penna di Tommaso Paradiso (tra gli autori italiani più ricercati) descrive immagini e sensazioni di un’estate senza tempo.

Dal 21 giugno l’inedito è in radio, disponibile in tutti gli store digitali e piattaforme streaming.

http://radi.al/Riccione

Il video di “Riccione” (regia di YouNuts!), girato nell’omonima località balneare, rimanda a scenari ispirati da film e serie tv culto come “Sapore di mare” e “Baywatch”.

http://bit.ly/Thegiornalisti-Riccione-YT

I Thegiornalisti in quest’ultimo anno si sono affermati a pieno titolo come la più importante rivelazione della musica italiana: sono loro che hanno dato il via al nuovo pop italiano, conquistando classifiche di vendita e radiofoniche. Il disco “Completamente Sold Out” (uscito a ottobre per Carosello) è ancora ai vertici delle chart, il singolo “Completamente” ha conquistato il disco di platino digitale, “Sold Out” il disco d’oro digitale. Numerosi anche i riconoscimenti: il Rockol Awards, il Coca Cola Onstage Awards e il Wind Music Awards come Artisti Rivelazione 2016.

Reduci dal successo delle due date sold out di maggio al Palalottomatica di Roma e al Forum di Milano, i Thegiornalisti saranno nuovamente in tour nei prossimi mesi con il “Completamente Senza Estate” (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti):

Giovedì 6 luglio 2017 – Ferrara @ Ferrara Sotto Le Stelle – Piazza Castello

Mercoledì 12 luglio 2017 – Collegno (TO) @ Flowers Festival

Venerdì 4 agosto 2017 – Catania @ ECS Castello Club

Venerdì 18 agosto 2017 – Gallipoli (LE) @ Postepay Sound Parco Gondar

Giovedì 24 agosto 2017 – Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Sabato 26 agosto 2017 – Chieti @ Anfiteatro La Civitella

Sabato 2 settembre 2017 – Treviso @ Home Festival