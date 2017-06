Ricovero d’urgenza per un sessantenne caduto in scooter

Incidente in autostrada tra due furgoni (inserita in galleria) automedica ambulanza

Un brutto incidente ha visto protagonista un uomo caduto in scooter a Cremenaga nel tardo pomeriggio di martedì 6 giugno.

Dalle prime informazioni la caduta si è verificata alle 18 sulla strada di via provinciale e ha visto coinvolto un uomo di 60 anni di origine danese che viaggiava con uno scooter con targa ticinese.Vista la gravità delle ferite riportate l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza con automedica in appoggio.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto il sessantenne è stato trasferito in ospedale di circolo a Varese in codice rosso per il ricovero.