Riduci, riusa, ricicla. Il progetto dell’Istituto Torno vince il contest “Cultura dimpresa”

È il progetto ‘TRE ERRE’ realizzato dalla classe 3°D dell’Istituto Torno di Castano Primo ad aggiudicarsi il primo posto nel contest ‘Cultura d’Impresa’, promosso da Confindustria Alto Milanese e rivolto alle classi terze di tutte le scuole del territorio.

Obiettivo? Avvicinare i più giovani al tessuto economico che li circonda chiedendo loro di proporre lavori didattici di esplorazione e approfondimento del mondo imprenditoriale. A convincere la giuria è stata proprio un’idea innovativa di business, presentata in modo molto originale. I ragazzi si sono infatti improvvisati attori realizzando un video con un’intervista doppia all’Amministratore Delegato e al tecnico di laboratorio dell’azienda virtuale TRE ERRE.

Dall’acronimo Reduce, Reuse e Recycle, l’impresa da loro immaginata si distingue nel settore del risanamento ambientale grazie a tecniche all’avanguardia di analisi del suolo. La premiazione di oggi presso l’Istituto Torno di Castano Primo è stata l’occasione per far conoscere tutti i progetti in gara: ‘FILAX’ dell’Istituto Maggiolini, un’impresa dedicata alla vendita di libri scolastici digitali e alla produzione di dispositivi elettronici per studenti; l’agenzia di viaggi del Liceo Galileo Galilei ‘DUGO’N’GO’, specializzata in viaggi ecosostenibili; la radio scolastica ‘CIRKUS RADIO’ dei ragazzi del Liceo Linguistico d’Arconate e d’Europa; e lo studio intervista dell’azienda BEPLAST del Liceo Cavalleri.

I lavori sono stati esaminati da esperti che hanno valutato la presentazione, originalità e realizzabilità dell’idea. Ad esprimere il loro giudizio Egidio Alagia, Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Alto Milanese, Antonio Calabrò, giornalista e Consigliere Delegato Fondazione Pirelli, Luca Rancilio, Fondatore Rancilio Cube, Monica Rivelli di FEDUF Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio.

In palio per tutti i partecipanti il romanzo ‘Fior d’Impresa’ realizzato da Confindustria Alto Milanese con la casa editrice Edizione dEste, una raccolta di dieci storie imprenditoriali nata dal desiderio di mostrare alle nuove generazioni la bellezza del fare e dello stare in fabbrica.

I vincitori sono stati inoltre invitati all’Assemblea Generale dell’Associazione il 13 giugno, occasione anche per visitare la Pietro Carnaghi, eccellenza del territorio. “Con questa gara creativa – commenta Egidio Alagia – abbiamo voluto stimolare la creatività e la fantasia degli studenti, che è un modo diverso di promuovere la diffusione della cultura d’impresa. Abbiamo ricevuto dei progetti molto interessanti, ben strutturati e con idee originali. È stato bello inoltre notare che le scuole che hanno aderito sono stati soprattutto dei Licei, segno incoraggiante di apertura al mondo dell’impresa”.