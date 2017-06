Riki incontra i fan. Appuntamento anche con Cixi

musica generica

Appuntamento al negozio Varese Dischi con Riki che presenta il suo primo album intitolato “Perdo le parole”. L’appuntamento è per venerdì 7 luglio, alle 11 (fino alle 16). Gli organizzatori raccomandano puntualità.

Sabato 1 luglio invece, l’appuntamento è con Cixi, alle 18. Dopo la sua esibizione, i commercianti della galleria Manzoni organizzano un’ apericena fino alle 21.00, in occasione dell’inizio dei saldi.

Come per tutti gli in-store, per poter accedere agli incontri, è necessario acquistare il disco dell’artista al negozio di Galleria Manzoni. Per informazioni e prenotazioni 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com