Rinviata la finale del Naga Voice

Gallarate

La finale di “Naga Voice 2017” viene rinviata di una settimana. I sette cantanti “sopravvissuti” alle selezioni si contenderanno il titolo venerdì 7 luglio, salendo sul palco di piazza Libertà al posto del “Music Band Contest” che viene spostato a settembre.

Il motivo del rinvio sono le pessime previsioni meteo che nella giornata di domani (venerdì 30 giugno) prevedono temporali in serata. «Troppo azzardato – spiega il presidente del Naga Luca Filiberti – allestire lo spettacolo. Preferiamo non rischiare».

Confermati comunque tutti gli eventi di contorno, ovvero i giochi per i bimbi e gli stand. E se Giove Pluvio dovesse dare una tregua, sul palco salirà una band locale che riempirà di musica dal vivo la zona pedonale. «I nostri venerdì non si fermano – precisa Filiberti – Si tratta solo di un cambio di programma, deciso per non penalizzare gli artisti e il pubblico».