Riparte Miss Ciclismo, in gara cinque ragazze della provincia di Varese

E’ partita ufficialmente l’edizione numero 13 di Miss Ciclismo, concorso di bellezza nazionale riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta anche a livello non agonistico, ma nella vita di tutti i giorni. Tra le aspiranti Miss che si contenderanno la corona che nel 2016 è stata della bresciana Alessia Gozio ci sono anche cinque ragazze della provincia di Varese, si tratta di: Serena Bouabadi, Giorgia Morosi, Paola Roxana, Federica Peruchetti ed Erika Condorelli.

Serena ha 18 anni è una studentessa di Varese che si descrive come solare, decisa e ambiziosa e che nella vita ha il sogno di rendere sua mamma fiera di lei. Giorgia di anni ne ha 19 ed è di Busto Arsizio, studia economia e comunicazioni alla Bocconi e pratica pattinaggio artistico a rotelle a livello agonistico. Paola ha 23 anni ed è di Luino, è alta 1 metro e 80 e lavora in un negozio come commessa. Dice di essere solare, positiva e disponibile e sogna di riuscire sempre ad essere positiva qualunque cosa accada. Federica ha 22 anni e, dopo esserci diplomata in Architettura e Design presso il Liceo Artistico “A. Frattini” a Varese, oggi lavora come commessa in un negozio. Erika ha 24 anni e vive a Busto Arsizio e dice di essere simpatica, estroversa e testarda ed il suo sogno è di visitare l’Asia.

Come da tradizione il concorso si svilupperà in due fasi: quella web e attraverso le selezioni territoriali. La più votata di ogni settimana attraverso il sito internet www.missciclismo.it accederà alla Prefinale così come la vincitrice di ciascuna selezione territoriale. Complessivamente le prefinaliste saranno 50 e da lì uscirà il cast di finaliste che nel mese di dicembre sfilerà per i migliori corridori del mondo per vincere il titolo di Miss Ciclismo 2017.

Per votare attraverso il web è sufficiente collegarsi al sito www.missciclismo.it e registrarsi, da quel momento ciascun utente avrà a disposizione un voto al giorno. Sono vietati voti plurimi riconducibili ad un unico soggetto. Sempre attraverso il sito web ufficiale sarà possibile iscriversi ed entrare in gara sul web e inseguire così il sogno di diventare Miss Ciclismo 2017.