Rischio temporali forti sabato notte e domenica

La Sala operativa della Regione Lombardia comunica che un fronte perturbato colmo di aria fresca di origine atlantica è in procinto di transitare sulla nostra regione dai settori occidentali verso quelli orientali. Il passaggio avverrà essenzialmente nella giornata di domenica 25 giugno e sarà accompagnato da fenomeni temporaleschi già possibili nella tarda serata di sabato 24.

Nel dettaglio, in una prima fase individuata tra la tarda serata di sabato 24/6 e la mattinata di domenica 25, la probabilità di temporali forti è indicata come alta sui settori prealpini dal comasco verso est, con successivo coinvolgimento parziale dei settori di alta pianura. Nel corso delle ore successive l’instabilità sarà maggiormente concentrata sulla pianura centrale e orientale, fino al completo passaggio della linea instabile atteso per il tardo-pomeriggio e la sera di domenica 25. Si indica inoltre un netto miglioramento con ampie schiarite dal pomeriggio a partire dalle province piu’ occidentali. Al passaggio dei temporali potranno verificarsi fenomeni come grandinate di medie dimensioni, fulminazioni frequenti e forti raffiche di vento.