Rise Beatbox incontra i fan a Varese Dischi

RISE BEATBOX

Appuntamento in Galleria Manzoni al negozio Varese Dischi con Rise Beatbox. Il rapper farà tappa a Varese in occasione dell’uscita del suo nuovo disco “L’oro in bocca” e l’appuntamento è per giovedì 15 giugno, alle 15.

Come per gli altri incontri, per avere il “pass” all’incontro è necessario acquistare il cd al negozio Varese Dischi. Per informazioni e prenotazioni: 0332241056 o e-mail varesedischi@gmail.com.