Ritardi sulla Luino-Malpensa

La circolazione tra Luino e Laveno Mombello è ferma per lavori. Ma da Laveno Mombello a Gallarate-Malpensa si circola, sebbene stamani in mattinata, 19 giugno, siano da segnalare alcuni problemi relativi a un guasto agli impianti

Nella pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord infatti si segnala che:

Il treno 24207 (LAVENO MOMBELLO 06:42 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:57) viaggia con 18 minuti di ritardo per un guasto agli impianti di circolazione.

Il treno 24202 (Gallarate 07:19 – Laveno M. 07:59) viaggia con 27 minuti di ritardo.

In merito a questa linea ferroviaria l’azienda informa che per consentire l’effettuazione di lavori di potenziamento infrastrutturale, dall’11 giugno 2017, la circolazione dei treni è interrotta nella tratta Laveno Mombello – Luino.

E’ stato istituito un servizio di autobus sostitutivi in corrispondenza con l’arrivo e la partenza dei treni; puoi consultare le fermate al seguente indirizzo web: http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi/milano-gallarate-luino-bellinzona.aspx

Per i dettagli sugli orari: http://www.trenord.it/media/2048486/avvisotrenord_2017_257_alleg_tab_laveno_-luino__a3.pdf