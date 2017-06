lucania basilicata

Giovedì 8 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca civica di Varese si terrà la presentazione del libro “Ritorni. Tra Lombardia e Lucania” (Pietro Macchione Editore) scritto a Giuseppe Gagliardi, interverrà con l’autore Gian Marco Martignoni funzionario della Cgil di Varese e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Nella sua opera prima, “Dal Pollino a Milano con il cappotto del nonno” (Macchione 2013), Giuseppe Gagliardi ha raccontato il dolore e nello stesso tempo le speranze di chi ha dovuto abbandonare la terra d’origine e il mondo contadino per tuffarsi nella realtà metropolitana della Lombardia del boom economico. Da quel momento sono cominciati innumerevoli viaggi tra nord e sud, tra la nostalgia del passato e le lotte per dare una dimensione unama, un’anima, alla società industriale. Ed è il dipanarsi di questo incessante rimescolio di emozioni che ora dà vigore narrativo e stilistico alle belle pagine di “Ritorni” e alla carrellata di immagini che ne raccontano alcune tappe significative. Gagliardi non cesserà mai di essere il bambino pastore che scrutava il Pollino pensando all’infinito e nello stesso tempo il consapevole metalmeccanico che lottava sognando l’umana dignità.