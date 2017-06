Ritrovato morto in un dirupo l’escursionista scomparso

Alpin rescue

E’ morto l’escursionista svizzero di 68 anni scomparso durante un’escursione sui monti attorno a Claro, sopra Bellinzona, dieci giorni fa.

La Polizia cantonale oggi ha dato notizia del ritrovamento della salma dell’uomo in un dirupo.

L’uomo, residente nel Bellinzonese, si era assentato da casa il 10 giugno scorso per un’escursione in montagna senza farvi più ritorno. Stando ad una prima ricostruzione, è rimasto vittima di una caduta ad un’altitudine di circa 1.100 metri per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire.

Alle ricerche hanno partecipato agenti della Polizia cantonale, uomini del Sas, Cas, Pompieri, Protezione civile, Alpin rescue e Rega.