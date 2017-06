Roaming addio, da giovedì stop ai sovrapprezzi nei paesi Ue

Foto varie

A partire da domani, giovedì 15 giugno, le compagnie telefoniche europee dicono addio alle tariffe differenziate all’estero. La rivoluzione nelle comunicazioni europee che tutti attendevano sarà, finalmente, realtà.

Addio Roaming

Chi paga un abbonamento mensile per un pacchetto di minuti di comunicazione, sms e dati nel proprio paese potrà continuare ad usare il proprio smartphone in viaggio all’estero senza costi supplementari, come se non si fosse mosso dai propri confini.

Sms e chiamate senza limiti

Per quanto riguarda il traffico dati, però, resiste qualche limitazione. Le compagnie telefoniche fanno sapere che, in caso di abuso dell’uso di dati, potrà scattare la tariffa roaming (attualmente di 7,70 euro a gigabit consumato) ma il cliente verrà prima informato con un messaggio.

Limitazioni sul traffico dati

Non è chiaro cosa si intenda per uso eccessivo o abuso di dati e il concetto potrebbe variare da compagnia a compagnia ma il consiglio è quello di verificare col proprio operatore quali siano i limiti.

Non vale per chi si trasferisce all’estero

Va, infine, chiarito che potranno usufruire di questa opportunità solo coloro che si recano in un altro paese dell’Unione Europea per un periodo temporale limitato e non coloro che passano più tempo nel paese estero che nel proprio.