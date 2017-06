Roberto Civita è il nuovo Direttore Tecnico dell’Accademia Calcio

Fatti, luoghi, personaggi ed eventi del paese di Cislago

«Ci eravamo proposti di affidare la direzione tecnica ad una persona di totale affidamento ed in tempi brevi. E la prima scelta è caduta su Roberto Civita». L’annuncio è stato dato dalla società Cislaghese nelle ultime ore.

Roberto Civita, subentra ad Alberto Bianchi che rimane con l’incarico di Direttore Organizzativo, nonchè componente del CDA con il Presidente Cristiano Soldi, il vicepresidente Valerio Turconi, il resp. amministrativo Paolo Polito, Dario Manna e Raffaello Cursano.

Civita che sarà responsabile dell’area tecnica blaugrana che va dai Giovanissimi 2004 ai Piccoli Amici 2009. «Roberto vanta ottimi trascorsi come giocatore alla Caronnese, Gavirate, Mozzatese, Canzese, Cistellum e Chiasso. Mentre come allenatore e/o resp. tecnico ha lavorato al Turate, Roncalli, Canzese, Mozzatese, Cistellum e Lugano».

Nella stanza dei bottoni dell’ Accademia Calcio Cislago sono giorni molto caldi (e non solo per la situazione meteo), in effetti si sta lavorando moltissimo al completamento dei quadri tecnici degli istruttori che nella prossima stagione calcistica seguiranno le numerose squadre cislaghesi.

Da questo punto di vista saranno molte le novità e le facce nuove che da Luglio inizieranno a lavorare al progetto “Il bambino al centro”, con gli Open Day 2017, che si terranno Sabato 1 Luglio e Domenica 2 Luglio, presso il Centro Sportivo di via Papa Giovanni XXIII, Cislago.