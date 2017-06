Rock e birra in riva al lago, torna Gurè Beach RockFest

apertura musica rock chitarra

Dopo il successo della Sagra dell’alborella per la prima volta al Lido di Monvalle, la Pro Loco porta alla spiaggia Gurèe la XVI edizione del Gurè Beach RockFest.

Per il secondo anno band giovani ed originali suoneranno sul palco del RockFest in una tre giorni da non perdere.

Giovedi 15 giugno hanno aperto le danze i Belize e gli Yonger and Better. Venerdi 16 giugno sarà la volta dei the Goose Bumps, i The Wyns e i Gospel. Sabato 17 giugno, giornata principale, sarà la volta di Anansi e i Faya Freedom.

Oltre alla musica ci sarà spazio per il mangiar bene: lo stand gastronomico sarà aperto dalle 19, mentre sabato dalle 12 ci saranno panzerotti, grigliate e birra. l’ingresso, come sempre, è libero.

Per informazioni: www.prolocomonvalle.org – prolocomonvalle@gmail.com