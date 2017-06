“Rompi e crea”: a Cavagnano tre incontri per dar vita a un mosaico

Foto varie

Si svolgerà dal 3 al 17 luglio il laboratorio di mosaico “Rompi e crea” organizzato dal Laboratorio di Pittura Primaria di Sonia Macri.

“Il mosaico è un insieme di tessere colorate, di marmo, pietra, paste vitree, madreperle, conchiglie ecc., di forma più o meno regolare, che accostate sapientemente una all’altra creano un’immagine colorata – spiegano gli organizzatori del corso – Così come un mosaico è composto da tanti pezzi così anche il nostro lavoro sarà composto da tante mani che lavorano ad un unico scopo”.

Il laboratorio si terrà il 3, 10 e 17 luglio dalle 15 alle 17 in Via Cinque Vette, 5 a Cavagnano (frazione di Cuasso al Monte).

Si può partecipare anche a singoli incontri e il costo è di 10 euro ad incontro materiale compreso.

Per partecipare è richiesta la prenotazione anticipata via mail a lapitturaprimaria@gmail.com oppure via whatsapp al 328 5658831.