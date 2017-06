Rossi favoloso ad Assen. E Dovizioso va in testa al mondiale

Varie immagini di motociclismo e motociclisti

Che Italia in MotoGP ad Assen, circuito olandese tempio del motociclismo. Che Italia, che Rossi e che Ducati: Valentino conquista la prima vittoria stagionale, la numero 115 della carriera, al termine di una gara ricchissima di emozioni, resa incerta anche da qualche goccia di pioggia (proprio quando Rossi stava allungando) e tinta di tricolore.

Già, perché sul traguardo, accanto alla Yamaha numero 46, sfreccia la Ducati Pramac di un eccellente Danilo Petrucci, capace di restare in testa per diversi giri e di rivaleggiare fino all’ultimo con il campionissimo di Tavullia.

E poi c’è Andrea Dovizioso, anch’egli su Ducati, quinto all’arrivo ma anzitutto nuovo leader della classifica mondiale grazie alla collaborazione dello spagnolo Viñales, caduto dopo pochi giri a completamento di un pessimo fine settimana.

Dovizioso per un po’ di tempo ha fatto sperare in una incredibile tripletta italiana sul podio, ma nel finale ha dovuto cedere la terza piazza a Marquez con la prima Honda e la quarta a Crutchlow, autore di una gran rimonta con la Honda Lcr. Nono Iannone, lontani Pedrosa e Lorenzo, eliminato come detto Viñales.