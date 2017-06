Rossi: «Regione Lombardia sostiene lo sport per tutti»

«Regione Lombardia sostiene lo sport per tutti quale veicolo di integrazione ed inclusione sociale». L’ha detto l’assessore allo Sport e Politiche per i giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi a margine della presentazione, avvenuta oggi, in Sala Solesin a Palazzo Lombardia e presieduta dalla consigliera regionale Daniela Maroni che ne ha fatto le veci istituzionali.

QUOTA RISERVATA AGLI ATLETI CON DISABILITA’ – «I nostri bandi – prosegue Rossi – hanno sempre almeno il 10% del finanziamento erogato destinato alla disabilità questo a sottolineare l’impegno costante che il mio Assessorato mantiene nella propria politica di promozione e diffusione della cultura sportiva».

Presenti anche il presidente Fitri Luigi Bianchi, il presidente di Eco Race Alberto Volpi, Neil Mc Leod per la Federazione italiana Triathlon e Mattia Cambi, direttore tecnico della Nazionale di Paratriathlon.

LE AZIONI DI REGIONE PER I PARALIMPICI – “Insuperabili” è un progetto di responsabilità sociale d’impresa pensato da Eco Race per promuovere lo sport paralimpico come strumento di crescita e sostenibilità sociale.

«Tutti hanno diritto di fare sport e di poter diventare insuperabili – sottolinea la consigliera regionale Maroni illustrando le azioni messe in atto da Regione Lombardia, in favore dei portatori di disabilità, che usano la pratica sportiva come momento di inclusione e aggregazione tra disabili e normodotati».

«Un progetto – prosegue la Maroni – che rispecchia perfettamente quello in cui credo perché lo sport può dare molto, può addirittura risanare ferite psicologiche e mentali e rendere Superabile un momento difficile per la vita di questi ragazzi. Ricordiamoci che prima di tutto sono atleti, e proprio per questo dobbiamo essere capaci di guardare al di là del limite fisico, perché durante una gara si annulla e rimane solo lo spazio per fare un tifo sano e sportivo. E anche Regione Lombardia cerca di rispondere alle esigenze di tutti sostenendo con bandi diversi i disabili a partire dalla scuola primaria fino ai più alti livelli dei campioni paralimpici».

IL PROGETTO – Il progetto “Insuperabili” di avvio al Paratriathlon con Eco Race parte nel 2016 e sin dal principio ha sostenuto ragazzi anche all’avvio alle singole discipline (handbike/atletica/carrozzine da corsa). L’impegno di Eco Race era già partito nel 2012 con il sostegno di molti ragazzi amputati nell’avvio all’atletica al quale è seguito nel 2015 l’handbike sharing.