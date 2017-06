Rovera: prima una vittoria e poi un ritiro amaro

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Vallelunga dà e Vallelunga toglie: il fine settimana di gare sul circuito romano termina con due risultati diametralmente opposti per Alessio Rovera, il pilota varesino impegnato per il secondo anno consecutivo nella Porsche Carrera Cup Italia.

Rovera, impegnato su una 911 GT3 del team Tsunami RT, è stato grande protagonista nella prima delle due gare, quella del sabato, in cui non solo ha vinto ma ha anche collezionato la pole position e il giro più veloce. Un trionfo totale che lo aveva momentaneamente riportato alle spalle del leader del campionato, il giovane toscano Riccardo Pera.

Nulla da fare, nella circostanza, per i rivali: Alessio è scattato in testa, guadagnato subito margine e quindi amministrato il vantaggio. Alle sue spalle si sono piazzati nell’ordine Fulgenzi e Quaresmini, con Pera soltanto quarto.

Quest’ultimo però si è rifatto in gara2 alla domenica, una corsa invece molto amara per Rovera che è stato costretto a ritirarsi dopo un maledetto contatto con Cazzaniga quando i due stavano lottando per un posto sul podio. Il varesino quindi ha raccolto un solo punticino (quello del giro veloce), incamerando però uno zero pesante al traguardo, risultato che lo costringerà all’inseguimento anche nella prossima tappa, al Mugello, a metà luglio. Gara2 è andata proprio a Pera (sul podio Fulgenzi e Quaresimini) che ha così allungato in classifica.