“RSA Aperta, i fondi regionali ci sono”

«La lettera che avete pubblicato “Perché in Italia quando un servizio funziona viene tolto?” parla di “servizio interrotto perchè non ci sono le risorse”: fermo restando che l’informazione al singolo cittadino riguardo questo servizio fa capo alle Asst, parlo come Ats, cioè il polo territoriale che eroga materialmente il servizio. E vorrei rassicurare sul fatto che il servizio non verrà interrotto»

A parlare è Lucas Maria Gutierrez, direttore sociosanitario di Ats Insubria, a proposito della lettera giunta in redazione ieri che parlava del servizio di RSA Aperta. «In questo periodo ci sono tutta una serie di operazioni di rinnovo dei servizi, e questo è un momento in cui viene rivisitato e rivisto ogni progetto per adattarlo ai nuovi bisogni. Noi diamo però a quella lettrice garanzia della continuità assistenziale».

Si tratterebbe di un fraintendimento, insomma, che dovrebbe risolversi con poche parole: «Le risorse non sono assolutamente esaurite, e l’idea che sostiene questo servizio è la logica di prendere in carico la persona – conclude Gutierrez – Noi, che siamo la realtà che eroga il servizio, abbiamo ricevuto dalla Regione l’impegno di farlo, e i fondi ci sono. Non c’è nessuna indicazione regionale di interrompere la misura».