Rubano i motori del gommone, salta il pattugliamento sul Lago Maggiore

Foto varie

Sono una specialità della Croce Rossa Italiana che assiste i bagnanti, interviene in incidenti nautici e scandaglia i fondali grazie ai sommozzatori.

Ma da oggi gli Opsa – Operatori polivalenti di salvataggio in acqua – della Cri sono stati colpiti e affondati dal furto della notte scorsa a Gavirate.

Il motore da 90 cavalli che lanciava anche a forte velocità il gommone che affronta le acque del Lago Maggiore è stato strappato dall’imbarcazione, caricato su un mezzo e portato via. Valore: 15.000 euro.

«È frutto di un duro lavoro nell’attività di volontariato da almeno 5 anni a questa parte – spiega Pier Andrea Todeschini, referente del gruppo Opsa Varese – . Noi siamo tutti volontari del soccorso, sovvenzioniamo l’acquisto di mezzi e materiali coi servizi di assistenza che vengono fatti durante manifestazioni sportive. Abbiamo due mezzi: un gommone con motore da 90 cavalli, quello che ci hanno orbato, e un’idroambulanza con motore da 40 cavalli, meno potente, ideale per il lago di Varese e gli altri campi di gara per regate o manifestazioni simili».

Il furto di questa notte ha quindi lasciato a riva l’imbarcazione “ammiraglia” di questo gruppo, composto da una trentina di affiatati volontari.

«Questo furto è arrivato nel peggiore momento possibile perché il primo di luglio sarebbe dovuto partire il pattugliamento che nel weekend e per tutta l’estate viene assicurato nel tratto di Lago Maggiore fra Angera-Ranco e Cerro di Laveno – spiega Todeschini – . Si tratta di un servizio molto importante: a bassa velocità, e vicino alla riva, l’equipaggio di regola composto di tre persone pattuglia la costa, pronto ad intervenire. Spesso veniamo chiamati dal 118 via radio che ci segnala malori o persone che necessitano di assistenza. A volte sono gli stessi utenti che ci allertano dalla spiaggia. Ci è pure capitato di intervenire su incidenti nautici o su richiesta di natanti che ci vengono incontro per chiederci medicazioni o interventi sull’equipaggio, anche qui in caso di malori o piccole ferite. Ora, senza quel motore, non riusciremo a coprire quel tratto di lago».

Un pezzo di sicurezza che rischia di venir meno, insomma. Tanto più che anche il servizio di assistenza per la traversata a nuoto del Verbano, la nuotata dell’Eremo, è a rischio «siamo costretti a dover affittare un altro mezzo».

Gli Opsa chiedono una mano: «A breve lanceremo una sottoscrizione pubblica per cercare di ricomprare il motore da 90 cavalli che ci serve per le nostre attività», conclude Todeschini.

Nel frattempo, se qualcuno volesse in qualche modo aiutare questi volontari può rivolgersi a questo numero di servizio: 366.4867282.