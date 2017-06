Rullino i tamburi, comincia il palio di Masnago

Il palio di Masnago (inserita in galleria)

Masnago si prepara a vivere la 39esima edizione del Palio delle sei contrade: il 24 e 25 giugno 2017 si svolgerà la prima fase della manifestazione.

Tema del palio quest’anno sarà: “Lo Sport a Varese” , e Il programma della prima parte della manifestazione prevede vari momenti rituali: sabato 24 giugno grande tavolata in via Bolchini con grigliata e banco gastronomico, cui seguirà alle 21 l’offerta dei ceri alla madonna della chiesetta dell’Immacolata, da parte di dame e cavalieri delle contrade. Da parco Mantegazza seguirà poi il corteo storico con arrivo sul sagrato della chiesa. Alla conclusione del corteo, 21.30, Ermelina Castiglioni e Enrico di Francia presenteranno il loro figlio primogenito.

La serata si concluderà alle 23 con un grande spettacolo di fuochi d’artificio.

Domenica 25 alle 10.30 S. Messa in onore dei Patroni Pietro e Paolo, celebrata da monsignor Claudio Fontana, per il 25esimo della sua ordinazione sacerdotale. Durante la messa verrà presentata l’investitura dei capitani di contrada e il “Cencio 2017”, premio per la squadra vincitrice del gioco della brenta.

Dopo il pranzo al banco gastronomico, alle 13, il pomeriggio giochi a squadre per grandi e piccini all’oratorio, compreso il “calcio-balilla umano”.

Alla fine, dalle 19 cena al banco gastronomico.