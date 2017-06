Russo e la sua lista appoggiano Dario Galli

La lista Movimento Etica, che al proprio interno ha anche esponenti di Forza Nuova, appoggia il candidato sindaco del centrodetra Dario Galli, in occasione del ballottaggio del 25 Giugno.

«La nostra scelta presa all’interno del gruppo, ha il preciso scopo di dare governabilità alla città con un programma elettorale per molti versi simile a quello da noi proposto – spiega il presidente del movimento ed ex candidato sindaco, Massimiliano Russo -; a questo proposito abbiamo incontrato l’ing. Galli che ci ha garantito che vi sarà una particolare attenzione a temi a noi cari quali ad esempio la sicurezza, un caposaldo di Movimento Etica».

«Ci siamo proposti di collaborare fattivamente con l’eventuale giunta Galli per riportare ordine e legalità all’interno di Tradate, proposta che è stata ben accettata – conclude Russo -. Il nostro appoggio, a scanso di equivoci, non ha valore di merce di scambio e non saremo quindi presenti nell’eventuale giunta, ma si tratta solamente di mettersi al servizio di chi ha a cuore un tema a noi comune. Invito pertanto coloro che ci hanno dato fiducia a rinnovarla e a votare Dario Galli per portare avanti comunque un pezzo di quanto da noi proposto durante la campagna elettorale”.