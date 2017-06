Sacconago in festa, cinque giorni di eventi

Foto di Sacconago

Tutto pronto a Sacconago, per la Festa Patronale di S.S. Pietro e Paolo, che quest’anno sarà, come sempre negli ultimi anni, all’insegna del divertimento e dello svago per tutte le fasce di età, dai più

piccoli ai più anziani, non dimenticando ragazzi, giovani e famiglie, il tutto nel contesto della Piazza

Centrale di Sacconago e vie limitrofi.

Si comincia:

– Giovedì 29 Giugno, giorno proprio dei Santi Patroni Pietro e Paolo, con la Processione serale per le vie del quartiere e poi a seguire l’apertura del Banco Gastronomico ed il brindisi inaugurale. Si continua con la Serata KARAOKE, per cantare tutti insieme allegramente.

– Venerdì 30 Giugno, si inizia presto ore 20.00 (ritrovo ed iscrizioni dalle ore 18.30) con la Camminata non Competitiva per le Vie di Sacconago: 11° Giro dei Tre Campanili (5,5 km – Mini run per Bambini 1 km), Memorial Paolo Moncada, in ricordo del caro amico Sinaghino e Runner; la manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Atletica San Marco (informazioni a info@atleticasnamarco.it ). Partenza ed arrivo in Piazza Chiesa Nuova. – Novità docce, spogliatoi e Pasta Party gratuito per tutti partecipanti. A seguire verso le 21.30, dopo le premiazioni, la grande ed attesissima Super Serata musicale, all’insegna del Revival anni 80-90-moderno insomma di tutto di più con l’ormai famosissima “URLO BAND”, che negli ultimi tempi sta letteralmente spadroneggiando in tutta la provincia.

– Sabato 1 Luglio si comincia già nel pomeriggio, dalle ore 14.30 con le qualificazioni del Torneo di Volley (che ritorna in Piazza sul cemento) e del Torneo di Beach Soccer, dedicato ai più piccoli. – La serata gastronomica avrà invece risvolti “Spagnoli” con Paella e Sangria a farla da padrone, oltre a tutte le altre specialità. Il concerto musicale sarà a cura dei MERCURY LEGACY – Tributo a Freddy Mercury ed ai suoi indimenticabili QUEEN. – Le serate musicali, in caso di maltempo, si svolgeranno ugualmente all’interno del Cinema Teatro Lux.

– Domenica 2 Luglio, giornata clou; Alle ore 8.30, l’apertura dei Mercatini (S.Marta ed Hobbystica Varia) – Alle ore 10.30 la S. Messa solenne, ed a seguire Lancio dei palloncini e Aperitivo per Tutti. Nel pomeriggio, spazio alle Finali sia del Torneo di Volley che di quello di Beach Soccer. Alle ore 18.30 la Messa Verspertina. La cena, preparata e servita dal Grande Gruppo Giovani dell’oratorio, questa volta avrà come tema la GRECIA ed ai suoi piatti tipici. La serata musicale, o per meglio dire danzante, sarà dedicata agli amanti del Liscio e sarà allietata dalla Tikozzi Band.

– Lunedì 3 Luglio, dalle ore 19.30 Spaghettata per tutti ed a seguire ESTRAZIONE BIGLIETTI “Sottoscrizione a Premi” – Intrattenimento musicale con DJ SET, balli Anni 80 e Caraibici.

Per tutta la Festa ci sarà naturalmente la possibilità di cenare in compagnia, al famoso banco gastronomico e visitare la Mostra Fotografica “Quando si era Bambini” a cura della Famiglia

Sinaghina. Un programma ricco, che ha visto gli organizzatori impegnati da tempo sui vari fronti.

Quest’anno poi c’è da registrare il prolungamento a 5 giorni di tutta la Festa ed il coinvolgimento

delle diverse fasce di età (dai giovani 18-19 enni agli esperti 70enni), nell’organizzazione vera e

propria delle serate e dei servizi Bar, un progetto che ha dato vitalità alla Festa e cha fa

intravedere un futuro sempre più fresco e verde anche per i prossimi anni a venire.