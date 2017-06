“Sacro Monte, Pd inconcludente”

Foto di Andres Larroux

«Salutiamo con favore le dichiarazioni dell’Assessore Civati che annuncia l’avvio dei lavori per il ripristino della strada che porta al Sacro Monte, ma nonostante ciò non possiamo non avere un certo scetticismo nel merito, in quanto più volte sono state fatte promesse rivelatesi poi inconcludenti». Questo il commento di Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone circa le polemiche sulla frana di via Del Ceppo.

«Il Pd – prosegue Emanuele Monti – aveva fatto tante belle dichiarazioni, assicurando i cittadini di essere in grado di gestire certe situazioni; al contrario invece, a causa dell’inefficienza di chi amministra, il risultato è che ci troviamo con la via d’accesso a quello che rappresenta il gioiello di Varese, e patrimonio Unesco, in uno stato a dir poco pietoso. Per questo motivo, come già fatto anche da Forza Italia, sabato organizzeremo un sopralluogo dove parteciperà, oltre al sottoscritto, anche il segretario cittadino della Lega Nord Carlo Piatti, sperando che questo ennesimo interessamento da parte delle opposizioni serva a far iniziare davvero i lavori questo lunedì, evitando un altro dannoso ritardo».

«Capiamo che sia difficile, date le premesse, ma per una volta il Comune si dimostri serio e faccia il suo dovere, proprio come ha fatto la Regione – conclude Emanuele Monti – che sulla valorizzazione del Sacro Monte ha investito anche risorse concrete, basti pensare al rilancio del museo Baroffio».