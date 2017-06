Sacro Monte: sassi caduti in via Sommaruga

Foto di Andres Larroux

Nuovi massi caduti in strada al Sacro Monte. Questa volta è interessata via Sommaruga, l’unica via transitabile che porta nel cuore del borgo Mariano.

« Ci siamo attivati e i tecnici stanno andando a valutare l’accaduto – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati – valuteremo bene la situazione e prenderemo le misure necessarie».

La speranza è quella di non dover chiudere l’accesso. Dall’altra parte del monte, in via Del Ceppo, l’area è ancora recintata e vietata: « La gara dei lavori è stata completata. Manca solo la firma del contratto e l’affidamento della zona per i lavori».

In questi giorni la protesta dei residenti e degli esercenti è tornata ad accendersi