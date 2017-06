Sacro Monte: sopralluogo Lega Nord in via Del Ceppo

Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Lega Nord presso la strada di accesso al Sacro Monte di Varese. Hanno partecipato il consigliere regionale della Lega Nord Emanuele Monti, il Segretario cittadino del Carroccio Carlo Piatti e il Coordinatore dei Giovani Padani Stefano Angei.

“Abbiamo voluto ascoltare nuovamente i cittadini – spiega Emanuele Monti – che ormai da molti mesi ci chiedono di intervenire presso l’amministrazione comunale circa la riapertura di via Del Ceppo, il cui blocco rende praticamente impraticabile il Sacro Monte, in un periodo di alta stagionalità turistica della Città Giardino di Varese.

È un problema che si trascina da troppo tempo e l’Assessore Civati ha assicurato che lunedì inizieranno i lavori; la nostra presenza di stamattina, del sottoscritto in qualità di consigliere regionale, del segretario della Lega Nord cittadina Carlo Piatti e del Coordinatore dei Giovani Padani Stefano Angei, ha appunto lo scopo di sollecitare chi di dovere a mantenere finalmente gli impegni presi.”

“L’amministrazione Galimberti ha infatti questo brutto vizio, fanno promesse su promesse ma si sono dimostrati di non essere in grado nemmeno di gestire l’ordinaria amministrazione della nostra Città; una negligenza che in ultima istanza fa più danni della grandine. Quali azioni per promuovere la vocazione turistica di Varese? Cosa è stato fatto per rilanciare il Sacro Monte e sostenere le realtà che oggi vi operano con grande difficoltà, come ad esempio i ristoranti e gli alberghi, quelli che per capirci valorizzano un patrimonio fondamentale per la Città? Un valore aggiunto che attrae certo molte persone, ma le cui potenzialità sono tutt’altro che sfruttate a dovere.”

“Spiace comunque constatare di non aver sentito una sola sillaba uscire dalla bocca dell’Assessore al turismo. Forse perché si è voluto nominare un esterno, renziano, proveniente da Firenze e quindi privo della conoscenza necessaria del territorio: una scelta evidentemente dettata da ragioni di scuderia, che si commenta da sola. Un assessore leghista e di Varese, con la strada di accesso al Sacro Monte bloccata, sarebbe intervenuto direttamente e di persona, di certo – conclude Monti – avrebbe avuto ben altra sensibilità nei riguardi di simbolo importante e irrinunciabile per la Città.”

“Se la gente avesse saputo – prosegue Carlo Piatti, Segretario cittadino della Lega Nord – al 99% non li avrebbe votati. Questo vale non soltanto per quanto riguarda il Sacro Monte ma più in generale per tutte le promesse fatte durante la campagna elettorale. Tutti i provvedimenti che abbiamo visto portare avanti in questo primo anno di amministrazione Galimberti si sono concretizzati in misure che non erano assolutamente previste nel loro programma e che hanno avuto come effetto solo quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Non soltanto poi hanno voluto spremere i varesini, ma stanno cercando di vanificare tutto ciò che di buono è stato fatto dalla precedente Giunta Fontana. L’ultimo esempio è quello della Villa Mylius, considerate infatti le dichiarazioni di Malerba di ieri risulta difficile comprendere chi realmente comandi a Varese, se Zanzi o Malerba stesso.”