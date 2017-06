Sacro Monte, tempi di riapertura incerti per la strada

Forza Italia alza il tiro sulla chiusura di via Del Ceppo, bloccata da alcuni mesi a causa di una frana. Ieri il consigliere comunale Carlotta Calemme ha effettuato un sopralluogo (foto) e scritto un comunicato, oggi il segretario cittadino Roberto Leonardi attacca ancora. L’assessore Andrea Civati ha spiegato che il Comune ha dovuto attendere un bando e che le procedure seguite erano quelle di legge, visti i lavori previsti per oltre 200mila euro, tuttavia in questo momento non sono chiari i tempi per la riapertura. Nel frattempo continuano a piovere massi sulle strade del Sacro Monte e l’emergenza senza allargarsi.

“La giunta Galimberti anziché approvare il Piano di riqualificazione del Sacro Monte entro il 31 dicembre del 2016 – afferma Leonardi – come da programma elettorale è riuscita a mettere in difficoltà gli storici ristoranti del Sacro Monte Montorfano e Milano, oggi a rischio chiusura per l’inerzia del Comune da febbraio ad oggi nella soluzione anche provvisoria dell’interruzione di via del Ceppo. Commercianti e residenti del borgo in rivolta contro la giunta Galimberti.