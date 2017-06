Sagra dei Formaggi Varesini, al via l’ottava edizione

Tempo libero generica

E’ in programma per venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno la Sagra dei Formaggi Varesini, arrivata all’ottava edizione, la manifestazione abbina la produzione casearia varesina alle più note birre europee, dando particolare rilievo alle Trappiste Belghe. Cucina sempre aperta con grigliate, piatti italiani e mitteleuropei , in abbinamento alle circa 40 birre degustabili.

Musica live durante tutta la manifestazione con: venerdi sera esibizione dei “The Funky Machine”, sabato a pranzo Ricky con la sua chitarra acustica mentre la sera CountryRock, con gli immancabili Acusticom,

www.theacusticomband.com. Domenica a pranzo: accompagnamento chitarra e voce, domenica sera: Spettacolo “Woodstock Vibe Sh.